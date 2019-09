TUF gaat en ASIR komt: dit bedrijf kan wel grasmatten recyclen

Eindelijk wordt de rommel opgeruimd op het terrein van TUF Recycling in Dongen, de burgemeester is blij.

Bij TUF liggen de kunstgrasmatten huizenhoog opgestapeld. Het gevolg van mismanagement: het bedrijf had de matten moeten verwerken, maar bleek incapabel. De gemeente Dongen zette een paardenmiddel in, bestuursdwang, om het bedrijf in Dongen een halt toe te roepen. Dat was vorig jaar oktober, nadat bij TUF brand had gewoed. Sindsdien ligt de bedrijfsvoering stil.

Sinds woensdagochtend is er eindelijk beweging. Vrachtwagens rijden af en aan om infill, een mengsel van zand en rubber, af te voeren naar Helvoirt. Daar wordt het gescheiden, zodat het opnieuw gebruikt kan worden.

TUF Recycling heeft voor de afvoer van de infill het Rotterdamse bedrijf ASIR in de arm genomen. Dat recyclet in heel Europa afgedankte kunstgrasmatten. Het heeft de intentie om dat ook op de locatie van TUF in Dongen te gaan doen, maar garanties zijn er niet: "Het is al ingewikkeld genoeg", zegt Peter Fousert, de advocaat van ASIR, hierover.

Fousert doelt op het stappenplan om de boel bij TUF op orde te krijgen: eerst alle infill weg, daarna de schade van de brand laten herstellen. En dan maar zien of er een succesvol recyclingbedrijf neergezet kan worden.

Burgemeester Marina Starmans heeft daar goede hoop op. 'Als het netjes gebeurt, ordentelijk en binnen de vergunningen, en als alles wordt gedaan wat we met elkaar afspreken, dan ben ik tevreden", zegt ze.