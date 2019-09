Sigarenspeciaalzaak hoopt strenge anti-rookwetten te overleven: 'Laat ons met rust'

Paul Dillen gelooft in de toekomst van zijn sigarenzaak. (Foto: René van Hoof)

"Af en toe denk ik, laat ons even met rust, laat ons onze gang gaan en ondernemen zoals wij zelf willen en de consument de keuzes maken". Dat verzucht Paul Dillen die een 'ouderwetse' sigarenzaak heeft in Veldhoven. Ondanks de steeds strengere anti-rookwetgeving blijft hij positief: "Over vijf jaar bestaan wij nog".

Paul Dillen is de derde generatie die de sigarenzaak in Veldhoven heeft: "Mijn opa is deze zaak begonnen, ik heb hem van mijn ouders overgenomen en nu staat de vierde generatie klaar. Ik hoop dat die er straks ook nog zijn brood mee kan verdienen".

Dillen heeft nog een echte sigarenzaak met schappen vol dozen sigaren, een rek met pijpen en waterpijpen. "Die kopen mensen vooral als ze terug komen van vakantie."

Onzichtbaar voor de klant

Als het aan het kabinet ligt, wordt al die rookwaar straks onzichtbaar voor de klant en komt, net als nu al bij sommige supermarkten, achter gesloten deuren. Voor een tabaksspeciaalzaak zou dat funest zijn.

Dillen denkt dat het zover niet komt. Hij heeft goede hoop dat er een uitzondering wordt gemaakt voor de echte speciaalzaken. "Daar wordt over gesproken", zegt hij. Hij mag dan geen andere producten meer verkopen, zoals kranten of kaarten. "Dat is natuurlijk wel minder service voor de buurt en de klanten."

Dillen blijft ondanks alles optimistisch en ziet nog steeds een toekomst weggelegd voor de sigarenzaak. Hij hoopt wel dat hij staatsloten mag blijven verkopen. "Die vallen volgens mij ook onder die uitzondering. Vorig jaar zijn wij uitgeroepen tot de beste lotenverkoper van Nederland."

Meer genieten

Of alle anti-rookwetten helpen, daar heeft Dillen zijn twijfels bij. Neem de afschrikwekkende teksten en foto's op pakjes sigaretten, die helpen volgens hem niet. Wel ziet hij een verschuiving van minder roken naar meer genieten. "Mensen kopen tegenwoordig een goede sigaar waar ze lang mee doen. En er is natuurlijk de elektronische sigaret."