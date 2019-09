Piet Lardee (89) speelt nog elke week een potje tafeltennis: 'Ik hoop het nog even te doen'

OUDENBOSCH -

Hij is bijna 90 jaar oud, maar elke woensdagochtend is Piet Lardee nog van de partij. Bij Vice Versa ’51 in Oudenbosch speelt hij wekelijks een potje tafeltennis in de seniorencompetitie. Voorheen speelde hij om de prijzen, tegenwoordig op recreatief niveau. Maar het plezier is er nog altijd. Door zijn leeftijd is er geen sprake meer van ambitie. Het enige doel dat Lardee heeft is om nog zo lang mogelijk door te gaan met tafeltennis. En dat blijft hij naar alle waarschijnlijkheid doen in Oudenbosch, waar hij het helemaal naar zijn zin heeft.