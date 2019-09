Succesvolle maanden voor Taxus Taxi: 346.000 kilo snoeiafval opgehaald voor chemotherapie

De massaal aangeboden taxusnaalden bevatten een belangrijke grondstof voor chemotherapieën tegen verschillende soorten kanker. Sinds 2009 rijdt Werner Toonen uit Boxmeer door Brabant om het snoeiafval op te halen. “Elk jaar verschilt het hoeveel snoeiafval we nodig hebben. Dit jaar hadden we een goed jaar en hebben we onze doelstelling gehaald.”

Ik had van te voren niet verwacht dat we de doelstelling zouden halen.

Dat de Taxus Taxi zoveel snoeisel heeft opgehaald komt mede door het weer. Volgens Toonen was het een goed voorjaar met niet te warm weer. Dat was vorig jaar wel anders. “Dat we ruim 340.000 kilo hebben opgehaald is vrij normaal. Maar een jaar geleden was dat echt minder.”

Toch begon het seizoen voor Toonen slapjes. “Ik had van te voren niet verwacht dat we de doelstelling zouden halen. Maar in de loop van het voorjaar werd het steeds beter.”

Vanaf half juni tot eind augustus kon het snoeisel van de taxushaag ingeleverd worden bij de Taxus Taxi. Het snoeisel moet vrij zijn van het blad en takken als de taxi het afval gratis komt ophalen. Nadat de Taxus Taxi het snoeisel heeft opgehaald, begint er een hele reis voor het afval.

Het ophalen van het snoeiafval is echt een succes geworden.

Het snoeiafval gaat naar Oss. Daar wordt het gedroogd zodat het langer houdbaar is. Vervolgens wordt het snoeisel naar India of China gebracht en daar wordt de werkbare stof voor de chemo eruit gekookt. Vervolgens wordt het omgezet naar twee medicijnen.

“Het ophalen van het snoeiafval is echt een succes geworden. Sinds een aantal jaren zitten we dicht bij onze doelstelling of we halen deze zelfs.” Volgend jaar gaat de Taxus Taxi verder met het ophalen van het snoeisel, maar per jaar verschilt het hoeveel ze nodig hebben en wat dan de doelstelling is.

LEES OOK: 15 kruiwagens snoeiafval voor één chemotherapie, de Taxus Taxi haalt het gratis op