Fout, heet en andere ontdekkingen: dit zijn onze weekendtips

Misty Fields in Heusden (vrijdag, zaterdag en zondag)

Misty Fields is een cultuur- en muziekfestival waar ook beeldende kunst, theater en documentaires te vinden zijn. Het gebeurt allemaal op een prachtige locatie: natuurgebied De Groote Peel in Heusden. Vrijdag begint het om 18.00 uur, zaterdag en zondag mag je al vanaf 12.00 uur het festivalterrein op. Dat terrein ligt aan de Hollideeweg 3 in Asten-Heusden. Het handigste is om op de fiets of met de auto te komen. Let op zaterdag zijn er wel wegwerkzaamheden.

Een weekendticket kost 48 euro aan de kassa maar mocht je niet het hele weekend kunnen dan zijn er ook dagkaarten te krijgen (5-30 euro). Jongeren kunnen goedkoper naar binnen. Wil je niet iedere avond helemaal terug naar huis te hoeven, blijf dan op de camping slapen.

Foutdoor Festival in Helmond (zaterdag)

In Helmond, bij het Foutdoor Festival, zijn de bezoekers een beetje onderdeel van het entertainment. Het is namelijk de bedoeling dat je in je foutste outfit komt. Dus strak in je trainingspak, wit leer of panterprintje, het mag allemaal. Foutdoor is namelijk, zoals de organisatoren zeggen, het foutste, grootste verkleedfeest van Nederland.

Voor 32 euro heb je een kaartje en kan je zaterdag vanaf 13.00 uur Recreatieplas Berkendonk (Raktweg 42 in Helmond) op. Het festivalterrein ligt op een dikke 25 minuten lopen van station Helmond Brouwhuis. Als je met de auto komt, kan je deze in de buurt kwijt.

Het Foutdoor Festival in 2018 | foto: organisatie Foutdoor Festival

Dutch Chili Fest in Eindhoven (zaterdag en zondag)

Wil je weten of je smaakpapillen wel tegen een stootje kunnen? Ga dit weekend dan naar het Dutch Chili Fest in Eindhoven. Er zijn eetwedstrijden om te zien wie de grootste bikkel is. En verschillende koks (professioneel en amateur) bieden hun heet gepeperde producten aan.

Het Dutch Chili Fest is in het Klokgebouw in Eindhoven, op Strijp-S. Ht is gemakkelijk met het openbaar vervoer te bereiken. Er is een treinstation (Eindhoven Strijp-S) op nog geen vijf minuten lopen. Verder brengen onder meer bussen 401, 402 en 403 je naar het Dutch Chili Fest. Voor 8,15 euro ben je al binnen en dan krijg je er nog een pittige snack bij ook. Dat zal prima smaken! Wist je dat je pepers ook zo kan eten? Onze eigen Jordy Graat probeerde er in het radio-programma Muziek&Zo een paar uit.

Open Dag Staatsbosbeheer Biesbosch in Werkendam (zaterdag)

Het is feest bij Staatsbosbeheer en dat wordt (onder meer) bij de locatie in de Biesbosch gevierd. Daar is zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur kan je bijvoorbeeld gaan wandelen met de boswachter of op zoek gaan naar sporen en waterdiertjes.

De Open Dag is gratis. Je vind alle activiteiten aan de Hilweg in Werkendam.

Op pad met de boswachter | foto: Staatsbosbeheer

American Car weekend in Nuenen (vrijdag, zaterdag en zondag)

Dit weekend is een groot deel van het Laco Strandbad gevuld met Amerikaanse wagens. Van jaren '60 auto's met de bekende vinnen tot pick-up trucks, er is van alles op het American Car Weekend. En het is niet alleen kijken, je kan zelf ook activiteiten doen. Zo is er een wedstrijd wiel wisselen en kunnen de heren een potje bierbuik worstelen.

Vrijdag ben je vanaf 19.00 uur welkom aan de Enodedreef 3 in Nuenen. Zaterdag en zondag is het terrein vanaf 14.00 uur open. Entree is gratis.

