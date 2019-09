Nieuwe NAC-spelers snuffelen aan clubcultuur, supporters en stad Breda: 'Muy bonito!'

De broertjes Ilic waren er niet vanwege interlandverplichtingen en ook aanwinst Huseyin Dogan ontbrak omdat hij naar de fysiotherapeut moest. Maar verder was nagenoeg iedereen aanwezig bij de kennismakingsdag van de Clubraad van NAC. Zelfs de spelers die al langer bij de Bredase club verblijven en waarvoor een introductie eigenlijk overbodig is. "Maar we doen het dit seizoen met z’n allen", zegt coach Ruud Brood.

Rondje NAC-stadion en Breda

De kennismakingsmiddag begon in het Rat Verlegh Stadion bij de supportersvereniging en ging via het NAC Museum, het Vak G café en het honk van de Breda Loco’s naar de Grote Kerk, het Begijnhof uiteindelijk door de singels naar de Ginnekenmarkt.

Bekijk hier de video met een impressie van de kennismakingsdag en lees verder.

Al halverwege het dagprogramma sprak NAC-aanvoerder Nacho Monsalve van een geslaagde dag. De Spanjaard kon vast niet alles volgen, maar Breda vindt hij in ieder geval 'Muy bonito!'