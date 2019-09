Marco Kroon positief over rechtszaak: 'Ik kan me niet voorstellen dat ik word veroordeeld'

Marco Kroo kan zich niet voorstellen dat hij wordt veroordeeld. Dat vertelde hij woensdagavond tegen Beau van Erven Dorens in het tv-programma Beau. De militair kwam de afgelopen jaren meermalen in aanraking met justitie, onder meer voor wapen- en drugshandel.

De Bosschenaar was samen met zijn advocaat Geert-Jan Knoops te gast bij de talkshow. Samen blikten ze vooruit op de rechtszaak in november. Kroon staat dan voor de rechter voor onder meer het geven van een kopstoot aan een agent, het zwaaien met zijn geslachtsdeel en het opsteken van zijn middelvinger naar een agent tijdens carnaval in Den Bosch.

Over de kopstoot wilde Kroon niet al te veel vertellen in het programma. Dat heeft hij de rechter beloofd. "Maar binnen de politie zijn er mensen die het niet zo nauw nemen met de eed die ze hebben afgelegd", aldus de militair. Kroon dreigt zijn baan en dapperheidsonderscheidingen te verliezen als hij veroordeeld wordt. Zijn uniform mag hij al niet meer dragen.

In opspraak

Marco Kroon is een van de bekendste militairen van Nederland. Tien jaar geleden kreeg hij de hoogste onderscheiding voor zijn werk in Afghanistan: de Militaire Willems-Orde. Daarna kwam hij meerdere keren in opspraak. Hij kreeg de schijnwerpers, vaak op een negatieve manier, op zich gericht. Het is dan ook niet voor het eerst dat Kroon voor de rechter moet verschijnen.

In november staat de Bosschenaar terecht voor de meervoudige militaire raadkamer van de rechtbank in Arnhem. De zaak is volgens de militaire politierechter zo ingewikkeld dat meerdere rechters zich erover moeten buigen.