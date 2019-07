Marco Kroon: ooit een nationale held, nu voor de rechter voor kopstoot aan agent [VIDEO]

ARNHEM -

Marco Kroon staat donderdagmiddag voor de rechter. De Bosschenaar wordt verdacht van belediging en mishandeling. De militair werd in maart tijdens carnaval aangehouden in Den Bosch. Hij zou daar onder meer een agent een kopstoot hebben gegeven. Het is het zoveelste hoofdstuk in het boek van de man die van nationale held naar verdachte ging.