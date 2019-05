Marco Kroon spreekt voor het eerst: 'Video pleit me vrij van kopstoot tijdens carnaval'

“Ik zou nooit in mijn leven een hulpverlener wat aandoen. Als ik dat wel had gedaan, zou ik meteen hulp zoeken”, zei hij zichtbaar gefrustreerd. “De videobeelden zullen er voor zorgen dat ik word vrijgesproken.” Wat er dan te zien is op die beelden wilde Kroon niet zeggen. "Er is in ieder geval wat anders te zien dan wat mensen nu insinueren." Wanneer zijn rechtszaak dient, is nog niet bekend.

'Geen associatie met merk Marco Kroon'

Kroon startte de lezing met te melden dat hij blij is dat hij eindelijk weer eens een lezing kan geven. Eerder deed hij zeker zo’n vier lezingen in de maand. Maar toen vorig jaar bekend werd dat het Openbaar Ministerie onderzoek deed naar een geweldincident in Afghanistan waarbij Kroon betrokken zou zijn, stortte de lezingenmarkt helemaal in.

Kroon deed daarna zijn verhaal in een boek en bij verschillende media. Maar alle bedrijven haakten ineens af. “Mensen en bedrijven willen niet meer geassocieerd worden met het 'merk' Marco Kroon. Vervelend, maar ik vond het vandaag wel weer erg fijn on te doen”, aldus Kroon.

'Die kale met die drugs'

Marco Kroon kennen we natuurlijk als oorlogsheld. Hij kreeg niet voor niets de Militaire Willems-Orde, de hoogste onderscheiding in Nederland. Maar hij kwam ook een aantal keer in opspraak. Zo werd hij in 2010 verdacht van drugsbezit en verboden wapenbezit.

Voor het eerste werd hij vrijgesproken, voor het bezit en het verhandelen van een stroomstootwapen werd hij veroordeeld. Dat beeld van 'die kale met die drugs' - zo zegt hij zelf - is hem altijd blijven achtervolgen.

Karaktermoord

En dat niet alleen. Kroon vindt dat sommige media hem willens en wetens kapot proberen te maken. “Normaal stond ik hier altijd in uniform en had ik dit verhaal over de media nooit gehouden.” Kroon is geschorst en voelt zich daarom nu vrijer om te zeggen hoe hij door de media is behandeld.

Kroon is boos op de media en gaf deze er dan ook van langs in zijn lezing. Vooral een aantal Brabantse krantenjournalisten moest het ontgelden. “Ik hoop dat die straks na de rechtszaak ook de ballen hebben om er over te schrijven. Hufters!”

'Ieder verhaal heeft twee kanten!'

In zijn lezing richtte Kroon zich in tot de aanwezige journalisten. “De vrijheid van de pers is een groot goed. Maar pas op met wat je schrijft, want je maakt er dingen mee kapot. Ieder verhaal heeft twee kanten!”