Marco Kroon wordt vervolgd en geschorst voor kopstoot tijdens carnaval

Het ministerie van Defensie heeft inmiddels besloten hem te schorsen als militair. Dat zou de eerste keer in zijn loopbaan zijn. In 2010 werd Kroon weliswaar veroordeeld voor het bezit van vier stroomstootwapens, maar toen werd niet tot vervolging overgegaan. Evenmin tijdens de periode waarin hij hiervoor - en voor drugsbezit - werd vervolgd.



Niet aanwezig bij officiële gelegenheden

“De procedure om majoor Kroon te schorsen wordt opgestart", aldus een woordvoerder. Dat gebeurt 'gezien de ernst van de beschuldigingen'.





Kroon zal zolang hij geschorst is niet aanwezig zijn bij officiële gelegenheden zoals Dodenherdenking. Defensie vergoedt zijn advocaatkosten niet, wel zal hem zorg worden aangeboden als dat nodig is. Kroon werkt momenteel bij de Inspecteur der Krijgsmacht. De Militaire Willems-orde die hij in 2009 kreeg, is de hoogste en oudste dapperheidsonderscheiding die Defensie kent.



Kroon zou geslachtsdeel hebben getoond

Kroon werd die zondagavond door agenten aangesproken, hij zou zich bezondigd hebben aan wildplassen. Het OM verwijt hem dat hij vervolgens drie agenten op diverse manieren onheus en op strafbare wijze heeft bejegend. Zo zou de militair een agent zijn geslachtsdeel hebben getoond. Ook wordt de Bosschenaar ervan beschuldigd dat hij zijn middelvinger heeft opgestoken naar een andere agent. Bij zijn aanhouding zou hij bovendien een derde agent een kopstoot hebben gegeven.



De militair moet zich voor deze delicten verantwoorden voor de militaire politierechter. Tijdens de zitting zullen de feiten besproken worden. Het OM zal daarom voorlopig geen verdere details geven over het incident. De zittingsdatum zal later bekend worden gemaakt.



