Weer honderden bellers in het verkeer betrapt: heeft bekeuren wel zin?

Een gewaarschuwd mens telt blijkbaar niet voor twee in het verkeer in Brabant. Vorige week werden al bijna vierhonderd bestuurders in Breda en Tilburg en omgeving beboet voor rijden met een smartphone in de hand. De afgelopen dagen werden opnieuw honderden chauffeurs bekeurd. Dit gebeurde in het oosten van de provincie.

De politie betrapte de overtreders, terwijl ze in een touringcar rijdt. Collega's die hen volgen in onopvallende auto's delen de bonnen uit als wordt geconstateerd wanneer er is gebeld met een telefoon in de hand. In mei werden in een week tijd in Oost-Brabant zeshonderd bestuurders bekeurd, omdat ze hun mobiele telefoon tegen de regels gebruikten.

Beter zicht vanuit bus

De bekeuringen die vorige week zijn uitgedeeld, waren goed voor een bedrag van bijna 95.000 euro. Per overtreding ging het om 240 euro. Agenten controleren vanuit een bus, omdat ze dan beter zicht hebben op bestuurders van auto's en vrachtwagens.



Bij de controles in Midden- en West-Brabant werden in totaal 526 mensen bekeurd. Tientallen weggebruikers kregen een bon, omdat ze geen gordel droegen. In 22 gevallen werd meer dan dertig kilometer per uur te hard gereden. O ja, de politie in Oost-Brabant blijft deze week controleren.

