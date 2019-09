Veel verzet Duits leger: 27 treinen met getrainde Duitse militairen kwamen aan op station Tilburg

Een verontrustend gezicht op het station van Tilburg na al die vluchtende soldaten van de voorbije dagen: er worden die dag 27 treinen met Duitse militairen aangevoerd. Goed getrainde en fitte Duitsers zetten voet op Brabantse bodem. Het gaat om paratroopers of zoals de Duitsers zeggen: Fallschirmjäger. Deze special forces moeten de Duitse verdediging kracht bijzetten.

De Duitse troepen verspreiden zich over provincie. Het gemechaniseerde geschut is in stelling gebracht en het wachten is op de geallieerden. Het zijn duidelijke aanwijzingen dat het Duitse verzet opleeft. De verwachte totale ineenstorting van het leger blijft uit.

Bevrijders in België

Vergeleken met de voorbije weken ligt de geallieerde opmars vrijwel stil. De voorhoede zit nog steeds in België. In Diest ligt de Prinses Irenebrigade. Dat is de Nederlandse eenheid die mee oprukt en niet kan wachten om Nederland te helpen bevrijden. De brigade valt onder het Tweede Britse Leger maar heeft wel een Nederlandse bevelhebber: het is de jonge (33) Prins Bernhard, die getrouwd is met kroonprinses Juliana.

Voor alle bevelhebbers is duidelijk dat de Duitse terugtrekking voorbij is en dat ze rekening moeten houden met verzet.

Aan de Franse kust woeden zware gevechten. Bij Le Havre staat het Britse leger klaar om morgen de 10e september,Le Havre in te nemen, een belangrijke en grote havenstad die nodig is voor de bevoorrading. Na een gevecht van enkele dagen en zware bombardementen geven duizenden Duitsers zich over. Andere Franse havensteden zijn omsingeld door de geallieerden maar de Duitsers blijven doorvechten tot de weerstand te groot wordt. Een voor een worden de havens bevrijd. Alleen Duinkerken zou uiteindelijk pas in Franse handen komen in mei 1945.

LEES OOK: themapagina Brabant Bevrijd 1944-2019

Krantenknipsel 09-09

De kranten van 1944

Tijdens de oorlog verschenen ook kranten. Jan de Wit uit Rosmalen verzamelden ze en wij mochten in zijn archief kijken. Wil je de krant van deze dag in 1944 ook nalezen, klik dan hier.