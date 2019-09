1944: Geallieerden voeren druk op, Duitsers trekken zich weer terug

In België is er afgelopen dagen zwaar gevochten rond Leopoldsburg en in de mijnstreek bij Hasselt. Duitse troepen dreigden ingesloten te raken en daarom hebben ze zich weer terug getrokken. Nu achter het Maas-Scheldekanaal. Er lijkt even een patstelling aan het ontstaan.

Verder naar het noorden in Brabant geeft de Duitse legerleiding het bevel om verdedigingslinies in Brabant te verstevigen van Tilburg tot aan Weert. De Duitsers willen het Wilhelminakanaal en de Zuid-Willemsvaart gebruiken om de geallieerden tegen te houden. Kleine bruggen moeten opgeblazen worden.

De voormalige commandant van Antwerpen, die ontsnapt was aan de geallieerde opmars, krijgt een nieuwe taak. Generaal Reinhold Gotsche mag de verdediging organiseren aan de Zuid-Willemsvaart tussen Helmond en de Maas.

Bruggen

Die bruggen zijn inderdaad voor de bevrijders een belangrijk onderdeel van operatie Market Garden, die wordt voorbereid. De start is vastgesteld op 17 september. Doelwit in Brabant voor de parachutisten: alle bruggen over de rivieren en kanalen op de route: Valkenswaard, Eindhoven, Veghel, Grave. De Amerikaanse 101e Airbornedivisie krijgt de opdracht om alle Brabantse bruggen te veroveren, de 82e airbornedivisie het (midden)stuk van Grave tot de Waalbrug bij Nijmegen en de Britten en Polen pakken de Rijnbrug bij Arnhem voor hun rekening.

Er is veel discussie over het moment van de aanval: overdag in het volle licht. Voor de luchtmacht een slecht scenario omdat de Duitsers met hun 'flak' (luchtafweer) de toestellen makkelijk kunnen raken. Maar de parachutisten willen graag goed zicht. Zo kunnen ze voorkomen dat ze anders overal verspreid van elkaar landen, net zoals in Normandië, ruim drie maanden eerder.

Brabant is nog bezet, Amerikaanse troepen zitten al in Zuid-Limburg. Daar bevrijden ze vandaag Maastricht. De geallieerden bombarderen Duitse steden. In de (door de Duitsers gecensureerde) krant worden dat 'terreuraanvallen'genoemd.

Tilburgers doodgeschoten

In kranten uit die tijd wordt ook duidelijk wat oorlog en bezetting betekent. De wetteloosheid is zichtbaar. Twee Tilburgers worden doodgeschoten in Den Haag. Het duo zou een woning van een geëvacueerde familie hebben geplunderd.

Krantenknipsel2 14-09

De kranten van 1944

Tijdens de oorlog verschenen ook kranten. Jan de Wit uit Rosmalen verzamelden ze en wij mochten in zijn archief kijken. Wil je de krant van deze dag in 1944 ook nalezen, klik dan hier.