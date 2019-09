De weg naar de bevrijding in 1944: wat gebeurt er komende week?

Behalve de dagelijkse gang van zaken en de ontwikkelingen aan het front, blikken we op zondag alvast vooruit. Dit keer zetten we de belangrijkste ontwikkelingen in de week van 9 tot en met 15 september 1944 op een rij.

Goed getrainde militairen

De strijd in Brabant wordt heviger. Het verzet van het Duitse leger neemt toe en troepen trekken naar het westen van onze provincie. Op het station van Tilburg komen maar liefst 27 treinen aan met goed getrainde militairen, die we tegenwoordig special forces zouden noemen. Maar ook de geallieerden geven gas. Geallieerde vliegtuigen voeren een luchtaanval op Duitse munitietreinen die op het spoorwegknooppunt Roosendaal staan.

LEES OOK: themapagina Brabant Bevrijd 1944-2019

Een paar kilometer verderop schieten een paar dagen later de geallieerden op alles wat beweegt. Een trein met Duitse gewonden is het doelwit. Sommige passagiers verbranden levend en een Nederlandse machinist laat het leven. In het oosten van de provincie willen de Duitsers het Wilhelminakanaal en de Zuidwillemsvaart gebruiken als natuurlijke verdedigingslinie. De Duitsers blazen kleine bruggen op. Nog een belangrijk feit: Montgomery krijgt van opperbevelhebber Eisenhower groen licht voor een belangrijke operatie: Market Garden.

Een herdenking, tentoonstelling of een evenement rondom de bevrijding bezoeken? Dit zijn onze tips:



Woensdag 11 september: Herdenking voor alle gesneuvelde Brabantse militairen en verzetsmensen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De herdenking begint om 18.30 uur in de St.Willibrorduskerk in Waalre. Omroep Brabant zendt de herdenking live uit op tv. Tijdens deze herdenking spreekt onder meer Guus Meeuwis.

LEES OOK: Guus Meeuwis spreekt op herdenking gesneuvelden: 'De verhalen van mijn opa maakten veel indruk'

De St. Willibrorduskerk in Waalre.

Zondag 15 september: Remember September in museum Bevrijdende Vleugels in Best. September 1944, operatie Market Garden is begonnen en Nederland is op weg om bevrijd te worden. Tijdens dit evenement kunnen bezoekers onder meer rijden in legerjeeps, tank-demo’s bijwonen en bushcraft workshops volgen.

Zaterdag 14 en zondag 15 september: De Liberation Obstacle Run op de Geffense Plas in Oss staat dit jaar in het teken van de tweede wereldoorlog. Deelnemers worden door Amerikaanse aanvalsboten uit de Tweede Wereldoorlog afgezet op het strand. Vanaf daar gaat de run verder. De obstacle run staat in het teken van de bevrijding van Oss , 75 jaar geleden.