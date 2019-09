Het mysterie van het oliehuis in Drunen: wordt ooit bekend waar de olie vandaan kwam?

Eerst even de feiten op een rij. Op zondagochtend 25 augustus wordt Corné wakker en ziet tot zijn grote schrik dat zijn huis onder de olie zit. Misschien wel twintig liter aan zwarte drab zit op zijn muren, deuren en kozijnen. Hij schakelt de politie in en samen komen ze al snel tot de conclusie: deze troep móét wel uit de lucht komen.

Dit zag Corné Klerkx toen hij zondag wakker werd... (Foto: Corné Klerkx)

Heel veel suggesties

Dus gaan mensen met Corné meespeuren naar dingen in de lucht die mogelijk olie zijn verloren. Omdat Corné zelf ook aan een vliegtuig dacht, krijgt Omroep Brabant daar veel tips over. Er wordt verwezen naar de vliegshow Wings for Freedom in Ede, een laag overvliegende Hercules van Defensie, een KLM-toestel onderweg naar Basel, een luchtballon en een klein sportvliegtuigje. Allemaal zijn ze rond die zondagochtend gesignaleerd boven Drunen.

Maar was het werkelijk zo'n drukte van jewelste in het luchtruim boven Drunen op die bewust zondagochtend? Om bij Wings for Freedom te beginnen: “Al onze vliegtuigen waren zaterdag voor de vliegshow al binnen”, laat het bestuur achter het evenement weten.

Het Hercules transportvliegtuig van Defensie vloog volgens Vliegbasis Eindhoven niet zondagochtend, maar zaterdagochtend over. Maar dat sportvliegtuigje is wél daadwerkelijk zondagochtend van Eindhoven vertrokken en in de buurt van Corné’s huis overgevlogen. Op de site van flightradar24.com is te zien dat PH-NBA om 9.10 uur over Drunen vloog. Zou dit dan de boosdoener zijn?

PH-NBA vliegt recht over Drunen.

Laag oliepeil

“Ik kom geen melding tegen van een vliegtuigje dat die ochtend olie is verloren”, zoekt Gilbert Stout van de vliegbasis uit. Verlies je olie, dan betekent dat problemen en moet je naar de grond. “Dan meldt de piloot zich natuurlijk bij de luchtverkeersleiding. Maar dat is niet gebeurt.” Ook is er geen toestel geland met een laag oliepeil.

En dat bevestigt ook Eugenio van Berkom van de Eindhovense Aero Club Motorvliegen, eigenaar van het toestel. “Onze PH-NBA heeft maximaal 5 liter olie in de motor. Bij terugkomst zat dat er gewoon nog in, dus die is het zeker niet geweest.” Ook bij International Airport Breda, voorheen Seppe, zijn geen gevallen bekend van vliegtuigen in nood door olielekkage.

De vlucht van KLM vliegt vlakbij Drunen. Afbeelding via John de Jong

Spetters

Verder lijkt het ook erg onwaarschijnlijk dat de olie afkomstig is uit het KLM-toestel dat onderweg was naar Basel. Dat toestel vloog inderdaad in de buurt van Drunen, maar wel op 7 kilometer hoogte. Deskundigen zijn het erover eens dat als je al op die hoogte olie verliest, het in spetters op de aarde neerkomt. Niet in zo’n gigantische vlek als bij Corné. Bovendien plaatste vliegtuigdeskundige Joris Melkert al meteen vraagtekens bij alle 'vliegtuigtheorieën'.

Geen concrete aanwijzingen voor strafbaar feit

Was het dan de luchtballon? Nee, want die gebruikt geen olie. Tenzij iemand het meeneemt en uit het mandje kiept, precies op de Tibetlaan in Drunen. Een ander opperde nog een huis-tuin-en-keukenballonnetje gevuld met olie. Maar voor de twintig liter waar Corné rekening mee houdt, heb je dan flink wat ballonnen nodig. Bovendien valt het natuurlijk op als je met een tros ballonnen rondloopt, gevuld met olie.

Camerabeelden

Niemand heeft iets gezien. De camera’s van Corné’s buren waren bovendien op het moment van de olie-aanval net stuk. Bij de politie kwamen wel wat tips binnen, maar ook die zit op een dood spoor. “Er zijn geen concrete aanwijzingen dat er een strafbaar feit gepleegd is”, meldt Ron van Gils, wijkagent in Drunen. “Maar we kunnen het ook niet volledig uitsluiten. Wij doen geen verder onderzoek meer, tenzij zich nog getuigen melden met nieuwe informatie of camerabeelden die meer duidelijk bieden.”

Blijft er dan nog wat over? De vrachtwagen met hydraulische pomp viel eerder ook al af. "Als de slang breekt, spuit het alle kanten op”, zei een expert van hydraulische systemen eerder al. Was het dan toch een persoonlijke vijand van Corné? Daar wil hij absoluut niets van weten. Hij heeft geen ruzie en zeker geen vijanden, verzekert hij Omroep Brabant.

Onbevredigend?

De vraag waar het vandaan komt, is voor Corné vele malen minder interessant. Hij wil gewoon van de olievlekken af en daar zijn met de verzekering nu de eerste stappen in gezet.

Maar het mysterie van het oliehuis is daarmee niet opgelost. Misschien gaat het in deze zaak ook wel op dat ‘het niet de vraag is hoe je eraan komt, maar hoe je er vanaf komt?!’ Hoe onbevredigend dat voor sommige mensen ook is.