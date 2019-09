Breien, biljarten en buurten in 'het kleinste buurthuis van Nederland' dat in Vinkel staat

De bewoners van 't Soperse Bos, bij Vinkel, zijn trots op hun buurthuis 't Sopie. Ruim een jaar geleden werd het eigenhandig gebouwd op een vrijstaand stukje grond op het voormalige recreatiepark Vinkeloord. De recreatiewoningen van destijds worden nu gebruikt voor permanente bewoning en dus is het recreatiepark veranderd in een woonwijk of buurt.

Bij een buurthuis, hoe klein dan ook, hoort ook een bestuur en daarin zit onder meer Hennie Stensen. Trots vertelt hij dat het buurthuis er gekomen is zonder geld van de gemeente, maar met sponsoring en hand- en spandiensten van de bewoners zelf.

'Echt wijkgevoel'

"Hier staan 154 woningen die per 2013 permanent bewoond mogen worden. Daardoor is hier een echt wijkgevoel ontstaan. Wij wonen hier prettig in de bossen en daar hoort dus ook een plek bij waar we elkaar kunnen ontmoeten en samen dingen doen. Dat is dus 't Sopie geworden, wat het kleinste buurthuis van Nederland schijnt te zijn."

Het buurthuis wordt iedere zondagmiddag gebruikt om gezellig met elkaar buurten. Daarnaast gebeuren er de bekende dingen, zoals kaarten, biljarten, spelletjesavonden en filmavonden. Iedere donderdagochtend wordt er door een groepje vrouwen gebreid. Voor de gezelligheid én voor het goede doel.

Want op initiatief van Ciska van Ooijen worden er dan 'boezems' gebreid. "Dat is voor vrouwen waarbij de borst is afgezet. Wat wij breien is een alternatief voor siliconen. Veel vrouwen zijn er blij mee. Ze krijgen ze gratis en we krijgen vaak te horen dat het gewaardeerd wordt dat we dit doen. Dus behalve dat deze ochtenden heel gezellig zijn, zijn anderen er ook blij mee."