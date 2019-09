Rem op evenementen in Den Bosch, vergunning krijgen wordt moeilijker

Het aantal evenementen in Den Bosch moet naar beneden. De druk op de historische binnenstad is volgens de gemeente zo groot dat er minder evenementen binnengehaald moeten worden. Nieuwe evenementen moeten voortaan gratis zijn, beter van kwaliteit en het liefst voor een jong publiek.

De gemeente denkt ook aan het milieu. Plastic bekertjes zijn vanaf 2022 uit den boze in Den Bosch.



Donderdag presenteerde wethouder Van der Geld zijn nieuwe plannen. In de toekomst moeten evenementen lokale binding hebben met de stad, niet teveel overlast veroorzaken en met name geschikt zijn voor jongeren. "De evenementenkalender van Den Bosch is letterlijk vol", legt Van der Geld uit. "Met name in de binnenstad. Daarom gaan wij selecteren op kwaliteit en niet meer op kwantiteit".

650 evenementen per jaar

Den Bosch moet door de maatregelen aantrekkelijker worden voor inwoners. Met zo'n 650 evenementen per jaar, waarvan ongeveer 100 grote, hoort Den Bosch nu nog tot één van de grotere evenementensteden van Nederland.



Op 8 oktober praat de gemeenteraad over het nieuwe evenementenbeleid.