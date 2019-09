Agentje spelen in een echt politiebureau? In Steenbergen kun je nu de held uithangen

“Dit gaat verder dan een escaperoom”, legt bedenker Daniël Knoot uit. “Je moet het zien als een interactieve theatervoorstelling waarbij alles wat jij doet ook invloed heeft. Deelnemers moeten de agenten die hier rondlopen paaien en ondervragen om erachter te komen wat er zich hier heeft afgespeeld. Mensen kunnen zelf bepalen hoever ze hierin willen gaan.

Politiecellen

De real life game speelt zich af in verschillende ruimtes in het oude trainingscentrum. Ook in de gang met de politiecellen. Daniël: “Het is hier kil en er zijn tralies. Hier voel je echt dat je in een politiebureau bent. Het is bedoeld als entertainment maar dat betekent niet dat er geen heftige dingen in voorkomen.”

Het oude politiebureau in Steenbergen is het decor van de real life game 'Good Cop Bad Cop'. (Foto: Erik Peeters)

Het spel in Steenbergen is uniek voor Nederland. “Wij willen dat iedereen meemaakt hoe leuk dit is omdat het een ervaring is waarbij je zelf de held kan zijn die je altijd op Netflix of televisie ziet.”