Oogsttijd is begonnen en kinderen vinden tractoren door het dorp eng: 'Bang dat ik word overreden'

De oogsttijd is begonnen. Dat betekent dat er weer veel landbouwvoertuigen op de weg zijn. Zware tractoren die soms door smalle straatjes denderen, waar ook kinderen fietsen die naar school gaan. In Hilvarenbeek maken kinderen zich zorgen. 'Zo'n tractor is best breed, dadelijk botst hij tegen me aan."

Hilvarenbeek is een plattelandsgemeente zonder rondweg, daarom kunnen de tractoren niet anders dan door het dorp rijden. De kruising van de Hakvoortseweg met de Bukkumweg, bij de brandweerkazerne, is de plek waar agrariër Bart Rijnen ons wil treffen. Hij komt aangereden met een grote tractor met aanhangwagen.

Moeilijk

"Dit is een heel moeilijk punt om veilig te manoeuvreren met je landbouwvoertuig", legt hij uit. "Van alle woonwijken komt het verkeer bij elkaar. Er zijn heel veel fietsen en ook kinderen vanuit de lagere school." Het landbouwverkeer móet er wel door, zegt Rijnen. "Als je van de ene kant van Hilvarenbeek naar de andere kant moet, zijn er geen andere wegen."

Fietsers die langs elkaar rijden en niet uitwijken, fietsers met een koptelefoon op. "Mensen onderschatten de grootte van de machines", legt Rijnen uit. "Je bent altijd blij als je weer veilig door het dorp bent gereden, zonder ongelukken of beschadigingen."

Er zijn wel ongelukken gebeurd in Hilvarenbeek. "Twee fietsers zijn verongelukt na een aanrijding met landbouwverkeer. Dan denk je: potverdorie, we moeten daar toch aan werken om dat te voorkomen."

Worteltjes

Precies daarom is wethouder Ted van de Loo van de gemeente Hilvarenbeek donderdagmiddag op basisschool Doelakkers. Hij deelt tasjes uit met worteltjes, een aardappel en een ui. Zodat kinderen weten wat die tractoren allemaal vervoeren. En om ze op een speelse manier te leren hoe ze om moeten gaan met het zware landbouwverkeer.

Gijs, Dewi en Olivia zitten op de Doelakkers en krijgen dus een tasje. Ze komen als ze door het dorp fietsen best vaak een tractor tegen op de weg, vertelt Dewi. "Dat vind ik spannend, want hij heeft best grote wielen en hij is best breed. Botst hij dan niet tegen mij aan, denk ik dan?"

Bredere wegen

Ook Gijs vindt de tractoren best gevaarlijk. "Als ik met mijn vader een tractor tegenkom, ben ik bang dat ze tegen elkaar botsen. Want die tractor is hartstikke groot. Er moeten gewoon bredere wegen komen." Olivia: "Ik ben bang dat hij tegen me aankomt en dat ik overreden word."

Wethouder Ted van de Loo ziet het gevaar ook zegt hij. "Ik zie af en toe zo'n grote tractor met volgwagen door de Doelenstraat rijden, waar ook kinderen fietsen. Als die tractor dan inhaalt, zie ik bij die kinderen soms een beetje in paniek. Want er komt toch iets langsgereden."

Oude N268

De gemeente Hilvarenbeek probeert samen met bewoners, de provincie en de ZLTO een definitieve oplossing te vinden voor de overlast. Van de Loo: "Dan praten we over het gebruik van een deel van de oude N268, de weg van Tilburg naar Reusel. Die willen we weer gaan gebruiken."