Ouders baby Luna verwijten artsen JBZ de dood van hun dochtertje en willen gerechtigheid

Het stel verloor het meisje tien dagen na haar geboorte. Tijdens de zwangerschap trokken de ouders al aan de bel, maar kregen ze te horen dat ze zich geen zorgen hoefden te maken. Iets wat achteraf onterecht bleek. Dit ontdekte de onderzoeksredactie van RTL Nieuws.

Het medium kwam er in 2016 achter dat het dodelijk incident werd verzwegen en dat het ziekenhuis meer voor baby Luna had kunnen doen. Zo bleek dat er iets mis was met de placenta. Iets waar het ziekenhuis bij 36 weken zwangerschap achter kwam, maar waar het stel niet van op de hoogte werd gesteld.

Gescheurd bloedvat

Die afwijkende placenta zorgde bij de bevalling voor problemen. Bij het breken van de vliezen van Marloes scheurde waarschijnlijk een bloedvat. Iets dat bekend had kunnen zijn als de artsen een echo hadden gemaakt toen zij ontdekten dat er sprake was van de placenta bilobata. Dit gebeurde alleen niet.

Een loodzware bevalling volgde. Marloes verloor veel bloed en Luna had het zwaar. Haar hartje klopte niet goed. Er werd wel een scan gemaakt, maar wederom geen echo om te zien wat er precies aan de hand was. Een spoedkeizersnede had haar dan waarschijnlijk nog kunnen redden.

Het meisje kwam uiteindelijk wel via een keizersnede ter wereld, maar pas nadat de natuurlijke bevalling niet wilde vlotten. Chris kreeg het meisje in zijn armen nadat ze tien minuten was gereanimeerd. Ze zou ‘gezond’ zijn, maar hij voelde direct dat dit niet zo was. Ook Marloes had dit gevoel toen zij hun dochtertje uren later, na twee operaties, vasthield.

Luna heeft hersenschade

Luna bleek ernstige hersenschade opgelopen te hebben. Iets wat de ouders pas te horen kregen in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Daar werd het meisje na meerdere epileptische aanvallen, 16 uur na de bevalling, naartoe gebracht.

Het personeel in Veldhoven vertelde Chris en Marloes dat Luna niet lang zal leven. Haar ouders namen haar nog mee naar huis. Op 11 maart 2014 overleed ze, tussen haar ouders in, in bed.

Het stel heeft na een strijd van zes jaar om achter de waarheid te komen acht gynaecologen, een kinderarts en een anesthesist voor het tuchtcollege gedaagd. Ze vinden dat er tijdens de zwangerschap, de bevalling en de dagen dat Luna heeft geleefd ernstige fouten zijn gemaakt.

Reactie Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het JBZ heeft naar aanleiding van de zaak bij het tuchtcollege een verklaring op haar site staan. 'Dit overlijden is een intens tragische gebeurtenis die iedereen die erbij betrokken was diep heeft geraakt. De ouders en de familie van Luna uiteraard het diepst', valt te lezen. 'Alle betrokkenen hebben zich ingezet om goede zorg te geven. Toch hebben ze het overlijden van Luna niet kunnen voorkomen.'

'De onderzoeken die zijn gedaan naar de oorzaak van het overlijden van Luna, geven hier geen uitsluitsel over. De geraadpleegde experts hebben hierover uiteenlopende meningen. Wij hopen dan ook dat de tuchtprocedure meer duidelijkheid geeft en dat deze moeilijke periode voor alle betrokkenen op een respectvolle wijze kan worden afgesloten.'