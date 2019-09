Tachtig mannen melden zich bij GGD in Den Bosch voor medicijn dat hiv moet voorkomen

“We hebben plaats voor 260 cliënten, die mee kunnen doen aan deze proef”, vertelt Koen Gorgels, arts seksuele gezondheid van de GGD. “Landelijk is er ruimte voor meer dan zesduizend mannen. Het gaat om een proef van vijf jaar." Hoewel niet alle cijfers paraat zijn kunnen bij de gezamenlijke GGD’s in Brabant waarschijnlijk tussen de vijf en zeshonderd mannen terecht.

Aanmelden via de website van de GGD

Mannen die willen meedoen aan de pilot kunnen zich aanmelden via de website van de GGD. “Na een aanmelding nemen we contact op voor een vervolggesprek. In dat gesprek kijken we of er reëel risicogedrag is dat kans geeft op een HIV besmetting en kijken we ook naar de persoonlijke omstandigheden. We focussen ons op mannen onder de 25 jaar en op kwetsbare groepen, zoals mensen die uit het buitenland afkomstig zijn.”

Koen Gorgels arts seksuele gezondheid

PREP voorkomt besmetting

Mits PREP goed gebruikt is het een veilig middel om besmetting met HIV te voorkomen. “Maar, het is geen vrijbrief om maar lekker je gang te gaan”, zegt Koen Gorgels. “Wij benadrukken dat mensen een condoom moeten blijven gebruiken omdat PREP wel beschermt tegen HIV, maar niet tegen SOA’s.”