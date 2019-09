Oorlogsvoorstelling gaat ook zonder vergunning door, provincie strijkt over het hart

Rinus Rasenberg kan opgelucht ademhalen, want zijn tien oorlogsvoorstellingen 'Biesbosch onder vuur' gaan door. Dat kreeg de theaterproducent donderdag te horen van de provincie. Aanvankelijk werd het theaterstuk, midden in het Nationaal Park, verboden omdat Rasenberg niet de passende vergunningen had aangevraagd. 'Eens maar nooit weer', zegt de provincie nu.

Rasenberg en zijn stichting 'Vrienden van de Biesbosch' krijgen nu dus alsnog toestemming voor de oorlogsvoorstellingen. "Op zich is het een waardevol evenement, waarvoor we waarschijnlijk toch wel een vergunning zouden hebben gegeven. Maar het gaat om een natuurgebied en daar gelden regels voor waar je je aan moet houden", legt een woordvoerder van de provincie uit.

LEES OOK: Streep door oorlogsvoorstelling om vergeten vergunning: 'Als dit niet doorgaat, breekt opstand uit'

Redenen

In de provinciale brief krijgt Rasenberg het verwijt dat hij 'willens en wetens' de regels heeft overtreden. Toch strijkt de provincie over het hart en geeft daarvoor twee belangrijke redenen.

Allereerst is dat de 'grote waarde die nabestaanden en anderen hechten aan een passende viering van de bevrijding, 75 jaar geleden'.

Als tweede weegt de provincie de beoordeling mee van Staatsbosbeheer. Die laat weten dat de theateractiviteiten geen ingrijpende gevolgen hebben voor de flora en fauna in de Biesbosch.

'Gezond verstand'

Rinus Rasenberg was donderdagmiddag zelf net terug van de Biesbosch en niet op de hoogte van het besluit van de provincie. "Fantastisch nieuws", reageert hij als we hem bellen. "Ik ben de mensen dankbaar dat ze hun gezonde verstand gebruiken."

Voor het geharrewar over de niet aangevraagde vergunningen, heeft hij wel een reden. "Ik zat gevangen in de tijd. Eerst de voorstelling schrijven, subsidie aanvragen, overleg met Staatsbosbeheer en toen kwam 31 juli, op het laatste moment, een brief met voorwaarden. In mei had ik de omgevingsvergunning aan moeten vragen met alle kosten van dien, terwijl ik in mei geen enkele officiële toezegging van Staatsbosbeheer had ontvangen."

Daglicht

Volgens hem is de verstandhouding tussen de Stichting Vrienden van de Biesbosch en Staatsbosbeheer uitstekend. Alle richtlijnen die zijn voorgeschreven, worden zonder problemen opgevolgd. Dat betekent geen gebruik van geluidsversterkers, geen lichtinstallaties en alleen voorstellingen bij daglicht.

"Vanaf 14 september zijn er voorstellingen om vijf uur 's middags en zeven uur 's avonds. Rond half negen, zodra het donker wordt, is iedereen weer vertrokken", verzekert de theaterproducent.

De tien voorstellingen waren twee weken geleden al uitverkocht. Per voorstelling worden honderd bezoekers per boot naar het Nationaal Park vervoerd. De belangstelling komt vanuit het hele land, aldus Rasenberg.

Boete?

Eind goed, al goed dus? Dat is nog even de vraag. De Omgevingsdienst van de provincie stelt een proces-verbaal op en stuurt dat naar het Openbaar Ministerie. Die zal wegen of Rasenberg en de zijnen een boete wordt opgelegd. "En die zou zomaar eens hoger kunnen uitvallen dan de ongeveer 3700 euro aan leges voor een Natuurbeschermingsvergunning", aldus de provinciewoordvoerder.