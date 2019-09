Ravage na brand in appartementencomplex Oss: 7 appartementen voorlopig onbewoonbaar

Op foto's van de situatie bij daglicht is goed te zien dat de brand een enorme ravage heeft aangericht. Hoeveel bewoners voorlopig niet terug kunnen naar huis, kon de woordvoerder van de gemeente Oss vrijdagochtend nog niet zeggen. De bewoners van de zeven getroffen appartementen worden volgens haar voorlopig opgevangen in een hotel in de buurt.

Ook een huis voor begeleid wonen naast het complex werd donderdgnacht ontruimd. De brand werd iets na halfdrie ontdekt. De brandweer had het vuur vervolgens redelijk snel onder controle. Rond vier uur werd het sein brand meester gegeven. Uit voorzorg werd heel het complex en dus ook het huis voor begeleid wonen ontruimd.

Opgevangen in de buurt

Alle bewoners werden volgens de woordvoerder van de brandweer, ook uit voorzorg, onderzocht om vast te stellen of ze rook hadden ingeademd. Dit bleek niet het geval. Tijdens het blussen werden de bewoners van de appartementen opgevangen in de buurt. De bewoners van het huis voor begeleid wonen werden in een ander huis opgevangen.

Stichting Philadelphia Zorg, waar het huis voor begeleid wonen onder valt, laat vrijdagochtend weten 'alles in het werk te hebben gesteld de bewoners zo snel mogelijk ergens anders onder te brengen'. "Zodat ze zo min mogelijk mee hebben gekregen van de brand. Dat is gelukt", laat een woordvoerder weten. Om hoeveel bewoners het gaat, wilde ze niet zeggen.

Politie doet geen onderzoek

Snel nadat het sein brand meester was gegeven en de brandweer alle appartementen had gecontroleerd, konden de meeste bewoners terug naar hun huizen. Dat gold dus niet voor de bewoners van de zeven appartementen die het zwaarts door de brand werden getroffen. Dit zijn de appartementen boven de garageboxen van het complex, waar de brand vermoedelijk is begonnen.

De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Maar de brandweer laat vrijdagochtend weten dat de politie geen verder onderzoek doet naar de brand. Er wordt dus niet uitgegaan van brandstichting.