Ravage na brand appartementencomplex Oss: vier appartementen voorlopig onbewoonbaar

Bewoners van zeven appartementen konden direct na de brand niet terug naar hun huizen. De gemeente Oss liet daarop eerder weten dat zeven appartementen onbewoonbaar waren. Rond elf uur werden volgens een woordvoerder van Brabant Wonen echter drie appartementen vrijgegeven. Voordat de bewoners van deze huizen terug kunnen, moeten deze appartementen eerst grondig worden schoongemaakt.

Wanneer de bewoners van de vier zwaarst getroffen appartementen terug kunnen naar hun huizen, kon BrabantWonen vrijdagochtend nog niet zeggen. Hier is sprake van 'constructiegevaar'. "De huizen zijn gestut. Maar ze zijn voorlopig nog onbewoonbaar." Om hoeveel gedupeerden het precies gaat, kon ze nog niet zeggen. Wel gaf ze aan dat het allemaal jongeren zijn. De appartementen worden namelijk verhuurd aan jongeren tot 23 jaar.

Vlammenzee

Er was donderdagnacht sprake van een enorme vlammenzee. Op foto's van de situatie bij daglicht is goed te zien dat de brand een enorme ravage heeft aangericht De bewoners van de zwaarst getroffen appartementen worden volgens een woordvoerder van de gemeente voorlopig opgevangen in een hotel in de buurt.

LEES OOK: Buurtbewoner vangt 'verdwaasd stelletje' op na brand appartementen in Oss: 'Behoorlijk heftig'

Ook een huis voor begeleid wonen naast het complex werd donderdagnacht uit voorzorg ontruimd. De brand werd iets na halfdrie ontdekt. De brandweer had het vuur vervolgens redelijk snel onder controle. Rond vier uur werd het sein brand meester gegeven.

Politie doet geen onderzoek

Snel nadat het sein brand meester was gegeven en de brandweer alle appartementen had gecontroleerd, konden de meeste bewoners terug naar hun huizen. Dat gold dus niet voor de bewoners van de zeven appartementen die het zwaarst door de brand werden getroffen. Dit zijn de appartementen boven de garageboxen van het complex, waar de brand vermoedelijk is begonnen.

De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Maar de brandweer laat vrijdagochtend weten dat de politie geen verder onderzoek doet naar de brand. Er wordt dus niet uitgegaan van brandstichting.