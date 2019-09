Buurtbewoner vangt 'verdwaasd stelletje' op na brand appartementen in Oss: 'Behoorlijk heftig'

OSS -

“We werden wakker van veel lawaai en we zagen direct een rode gloed.” Dit vertelt een buurtbewoner in Oss waar donderdagnacht een grote brand woedde in een appartementencomplex aan de Berghemseweg. Samen met haar man ving ze een aantal mensen op. “Een stelletje liep wat verdwaasd rond. Hen hebben we even binnen met een glaasje water laten bijkomen.”