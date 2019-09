Bobkat, de beroemde kat bij de supermarkt in Oosterhout, is weer vermist

Bobkat, de kater die bij velen bekend is omdat hij dagelijks bij de ingang van de Nettorama aan de Patrijslaan in Oosterhout ligt, is vermist. Het dier was afgelopen weekend nog thuis bij zijn baasje, die in de buurt van de supermarkt woont, maar daarna is hij niet meer gezien.

De 12-jarige Bob heeft een geamputeerd oor en met name aan de achterkant van zijn lijfje is zijn vacht wat geklit. Hij heeft pijnlijke gewrichten door zijn hoge leeftijd. Hiervoor krijgt hij thuis medicijnen, zo is te lezen op het vermissingsbericht op Facebook.

Bob heeft een wondje aan zijn andere oor, daarvoor heeft hij binnenkort een afspraak bij de dierenarts om te voorkomen dat ook dit oor geamputeerd moet worden. Mogelijk gaat het om huidkanker.

Eerdere 'ontvoering'

Een kleine twee jaar geleden, in november 2017, verdween Bob ook spoorloos bij de supermarkt. Uit bewakingsbeelden bleek toen dat twee mensen hem hadden meegenomen in een auto, omdat ze dachten dat hij een zwervertje was en geen warm mandje had. Ze waarschuwden de dierenambulance, die hen adviseerde het dier met de lage temperaturen binnen te houden. Daarom namen ze hem mee naar huis.

De eigenaresse van Bob vreest dat het dier opnieuw is meegenomen vanwege zijn gezondheidsproblemen. Op Facebook wordt gevraagd uit te kijken naar de kat. Het bericht is sinds donderdagavond ruim 160 keer gedeeld.