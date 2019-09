Vrachtwagenchauffeur veroordeeld voor dodelijk ongeluk in Lierop, 'onvoorzichtig gereden'

DEN BOSCH -

Een 44-jarige vrachtwagenchauffeur uit het Gelderse Haaften is vrijdag bij de rechtbank in Den Bosch veroordeeld voor een ongeluk met dodelijke afloop. Dat gebeurde op de N612 bij Lierop, in januari dit jaar. De man kreeg een taakstraf van tweehonderd uur en een rijontzegging van twaalf maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Volgens de rechtbank heeft de chauffeur 'aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend gereden.'