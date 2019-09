Marijke betaalt 'steevast' te veel bij Albert Heijn: "Eerst nog bloemen, later werd ik eruit gezet'

Marijke de Groot (68) uit Eindhoven is vaste klant bij de servicebalie van Albert Heijn. Keer op keer blijkt na controle van de bon dat ze een te hoge prijs voor haar spullen betaalde en moet ze haar geld terug vragen. “Filialen aan de Kamperfoelielaan, Franz Leharplein en de Roostenlaan: Het is overal hetzelfde liedje. Een foutje kan gebeuren maar dit is echt te gek.”

Een doos vol met bonnetjes heeft Marijke. Allemaal bewijzen van de keren dat het mis ging. Vaak spreekt ze de medewerkers van de winkels aan op de verkeerde prijskaartjes. “Maar het prijskaartje wordt niet aangepast, en dat blijft soms maanden zo.”

“Ik reken aan de kassa steevast te veel af. Meer dan op het prijskaartje staat. Als ik denk dat het weer mis is, maak ik een foto van het prijskaartje. Dan ga ik naar de kassa, kijk ik naar de bon en dan kan ik weer langs de klantenservice om mijn geld terug te krijgen.”

Winkel uitgezet

Inmiddels kennen de medewerkers van de servicebalies van de Eindhovense filialen Marijke wel. “De eerste keer dat ik er wat van zei, kreeg ik nog een bloemetje. Maar dat was snel over”, lacht ze.

Marijke is naar eigen zeggen zelfs een keer de winkel uit gezet, toen ze met de bedrijfsleider van het filiaal aan de Kamperfoelielaan in discussie ging over de niet kloppende prijskaartjes. Daarna kreeg ze uitgebreide excuses van het hoofdkantoor. Maar nog blijven producten maanden achtereen met de verkeerde prijs in het schap staan. "Soms denk ik dat ik de enige ben die zich er druk over maakt, en dat ik word bestempeld als oude zeur. Maar ik heb gewoon een groot rechtvaardigheidsgevoel."

Altijd om een bonnetje vragen

“Ik vind het echt heel slordig. Natuurlijk kun je zeggen, het is dubbeltjeswerk. Maar als je die dubbeltjes van alle klanten van Albert Heijn bij elkaar optelt is dat heel veel geld.” Marijke heeft in ieder geval een belangrijke tip: "Zeg altijd ja op de vraag of je een bonnetje wil. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!"

Ook bij andere supermarkten

Uit een steekproef van Omroep Brabant blijkt dat de prijs die op het schap staat, in veel gevallen anders is dan de prijs die je bij de kassa betaalt. In zeven van de elf bezochte filialen in Brabant klopten de prijzen niet. In de meeste gevallen betaal je meer dan de prijs die op het schap staat.

Omroep Brabant kreeg tientallen reacties binnen van mensen die dezelfde ervaring hebben als Marijke. Niet alleen bij de Albert Heijn lijkt het mis te gaan, maar ook bij andere supermarkten zoals de Jumbo. "Maar wij doen geen uitspraken over hoe vaak dat bij ons voorkomt", zegt een woordvoerder van Jumbo. "Als de kassaprijs van een product afwijkt van de schapprijs dan krijgt de klant dit product maximaal 1 keer gratis mee naar huis."