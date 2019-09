De Duitsers bestookten Londen met een nieuw supersnel wapen

Terwijl in Brabant het even een paar dagen rustig is -stilte voor de storm- richten de Duitsers hun pijlen op Engeland. Of beter gezegd: hun raketten. De Duitsers hebben een nieuw wapen, de V2, en die richt heel wat schade aan. Dit speelt op weg naar de bevrijding. Iedere dag lees je de gebeurtenissen van die dag in 1944.

De V1-bommen die de Duitsers tot dan toe gebruiken kunnen worden neergeschoten. Ze vlogen niet zo hard en gevechtsvliegtuigen konden ze zelfs een duwtje geven in de lucht.

Dat lukt niet met de V2’s. Dat waren raketten die hoog in de lucht door de geluidsbarriëre vlogen. Vanuit bijvoorbeeld Wassenaar en Overijssel werden V-wapens afgevuurd. De schade in Londen is enorm. Niet dat de komst van de V2 betekent dat de V1 niet meer gebruikt wordt.

Er kwamen in Londen en omgeving veel V-wapens neer, tot aan de Duitse overgave in mei 1945. Antwerpen was ook vaak doelwit maar de wapens vielen soms te vroeg uit de lucht. Tot ver na de bevrijding worden er V1’s gevonden. Ook in Brabant, zoals in Kruisland.

De kranten van 1944

Tijdens de oorlog verschenen ook kranten. Jan de Wit uit Rosmalen verzamelde ze en wij mochten in zijn archief kijken. Wil je de krant van deze dag in 1944 ook nalezen, klik dan hier.