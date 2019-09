De nieuwe concertzaal in Brabanthallen gaat Mainstage heten, eerste show in november

De nieuwe concert- en entertainmenthal in de Brabanthallen in Den Bosch gaat Mainstage heten. De eerste show staat half november gepland. De zaal heeft een capaciteit van zesduizend staanplaatsen of ruim drieduizend zitplaatsen.

De Brabanthallen wil in het 'geografische gat' duiken dat ligt tussen AFAS Live in Amsterdam en GelreDome in Arnhem. Er wordt gehoopt op publiek uit het zuiden, daarom wordt de hal ook liefkozend Mainstage van het Zuiden genoemd.

Marco Borsato

Namen van artiesten of shows wil directeur Jeroen Dona van Libéma nog niet geven. Duidelijk is wel dat ze met Kerstmis en carnaval in ieder geval een hoogtepunt beleven. Topartiesten zoals Beyoncé zullen in Den Bosch niet komen, die kennen alleen Amsterdam, maar het segment daaronder, bijvoorbeeld Marco Borsato, is meer dan welkom.

Mainstage komt in een geheel verbouwde Peelhal van de Brabanthallen. Jeroen Dona: "Je kunt niet zien hoe hard hier al gewerkt is. Aan het plafond hangt alles om zo snel als mogelijk te kunnen wisselen van show, heel erg innovatief. We kunnen de faciliteiten openen en sluiten en dus van een kleine in een hele grote zaal veranderen."

Openbaar vervoer

Een concertzaal in Brabant is voor de Brabantse muziekliefhebbers een zegen. Nu moeten ze vaak naar Amsterdam, naar de Ziggo Dome of AFAS Live, en kunnen ze vaak niet meer 's avonds op tijd thuiskomen met het openbaar vervoer. Dat zou met Mainstage in Den Bosch beter moeten gaan.

In het voorjaar van 2020 gaat Mainstage officieel open.