Uitbraak norovirus in Tilburgse zorginstelling: veertien woongroepen getroffen

Op het Daniël de Brouwerpark in Tilburg heerst een buikgriep die wordt veroorzaakt door het norovirus. Dat meldt zorginstelling Amarant. Veertien woongroepen zijn getroffen.

Het norovirus is zeer besmettelijk maar meestal niet gevaarlijk. Alleen voor ouderen en jonge kinderen is er het risico op uitdroging.

Extra maatregelen

Deze week heeft Amarant in overleg met de GGD extra maatregelen genomen. Op last van een speciaal ingesteld team zijn woongroepen met één of meer zieke cliënten gesloten. Familie mag onder voorwaarden op bezoek komen en personeel van gesloten woningen moeten contacten met medewerkers en cliënten buiten de woongroep vermijden.

Personeel dat ziek wordt, moet onmiddellijk naar huis en mag pas weer werken na volledig herstel. Op de gesloten woongroepen worden extra hygiënemaatregelen genomen. Een woongroep blijft gesloten, totdat alle ziek geworden cliënten op de woongroep volledig zijn hersteld. De meeste ziek geworden cliënten zijn inmiddels aan de betere hand. De strenge maatregelen lijken dan ook hun vruchten af te werpen.

Zeer besmettelijke buikgriep

Het norovirus is een zeer besmettelijke buikgriep. Symptomen zijn diarree en braken met daarnaast ook buikkrampen en soms lichte koorts, hoofdpijn en misselijkheid. Het virus wordt verspreid door ontlasting en braaksel van patiënten dat in de mond van nog niet zieke personen komt.

Meestal gebeurt dit door onvoldoende handen wassen. Al enkele dagen voor het ziek worden tot dagen erna kan het virus in de ontlasting zitten. Bij braaksel kan dit ook door de lucht.