Niet alleen Albert Heijn, maar ook andere supermarkten hebben hun prijzen niet op orde

In zeven van de elf bezochte Albert Heijn-filialen in Brabant bleken de prijzen niet kloppen. In de meeste gevallen betaal je meer dan de prijs die op het schap staat. Het verschil kan wel oplopen tot bijna zeventig cent per product.

LEES OOK: Albert Heijn heeft prijzen niet op orde: aan de kassa betalen klanten meer dan op het schap staat

'Prijzen worden niet aangepast'

Marijke loopt hier al jaren tegenaan. “Ik moet steeds langs de klantenservice om mijn teveel afgerekende geld terug te vragen. Bij de filialen in Eindhoven aan de Heezerweg, de Frans Leharplein, de Roostenlaan: overal hetzelfde liedje. Ik blijf twee kassa’s bezoeken. Eén om te betalen en één om mijn geld terug te krijgen”, zegt ze.

Ook zegt ze dat de bonusproducten ‘regelmatig fout zijn geprijsd’ en dat er ‘verkeerde producten bij liggen’. “Als ik het aangeef bij de klantenservice, wordt het prijskaartje niet aangepast. Hierdoor mijd ik de Albert Heijn zo veel als ik kan.”

De prijzen kloppen maar zelden.

Volgens Roos hebben ze de prijzen ook niet op orde in de Albert Heijn in Prinsenbeek. “Niet alleen de prijzen zijn verkeerd, ook heeft de Albert Heijn met regelmaat misleidende bakken staan. Hier liggen dan bijvoorbeeld verschillende merken kauwgompakjes die in de ‘bonus’ zijn. Uiteindelijk blijkt dat er maar één merk van de kauwgompakjes korting heeft”, zegt ze.

Daarnaast zegt Corina dat ze niet meer naar de Albert Heijn aan de Keiweg in Oosterhout gaat, omdat ze al drie keer heeft meegemaakt dat de prijzen op het bonnetje niet overeenkomen met de prijzen op het schap. En volgens Cor controleert hij altijd zijn kassabon, maar ‘kloppen de prijzen maar zelden’.

Andere supermarkten

Het probleem doet zich niet alleen voor in de Albert Heijn, maar ook in verschillende andere supermarkten. Zo merkt Cor (andere Cor dan hierboven genoemd) dat de prijzen in de Lidl in Mierlo ook niet allemaal kloppen. “Het scheelt bij de kassa regelmatig tussen de twintig en de vijftig cent.” En Rob liep tegen dit probleem aan in de Plus aan de Van Beekstraat in Boxtel. “Vooral de prijzen van aanbiedingen kloppen niet aan de kassa. Dat heb ik al meerdere keren meegemaakt.”

Frank merkt dat de prijzen bij de Jumbo niet kloppen. “Vochtig wc-papier kost in het schap 0.49 cent, in een bak 1.19 euro en aan de kassa 1.49 euro. Drie prijzen voor één product dus”, zegt hij. En Helene betaalde bij de Jumbo aan de Boschdijk in Eindhoven 3.19 euro in plaats van de 3 euro die op het schap stond.