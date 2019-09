Droomdebuut PSV'er Donyell Malen in Oranje met belangrijke treffer tegen Duitsland

Het Nederlands elftal heeft de uitwedstrijd tegen Duitsland in de EK-kwalificatie vrijdagavond gewonnen (2-4). PSV'er Donyell Malen debuteerde en scoorde de belangrijke 2-3 in Hamburg.

Oranje doet daardoor weer helemaal mee in de strijd om de twee bovenste plaatsen in de poule. Noord-Ierland is met twaalf punten uit vier duels nog altijd foutloos.

De koploper sluit de groepsfase echter af met twee dubbele ontmoetingen tegen Duitsland en Nederland, die beide drie verliespunten hebben.

Vroege voorsprong Duitsland

Serge Gnabry bracht Duitsland al in de negende minuut op voorsprong: 1-0. De viervoudig wereldkampioen kwam in de problemen nadat bondscoach Ronald Koeman na een klein uur Denzel Dumfries en Marten de Roon wisselde voor Davy Pröpper en Donyell Malen.

Frenkie de Jong tekende voor de gelijkmaker en de ongelukkige Duitser Jonathan Tah passeerde zijn eigen doelman. De thuisploeg kwam op gelijke hoogte via Toni Kroos na een makkelijk gegeven strafschop voor een handsbal van Matthijs de Ligt (2-2).

Treffer Malen

Donyell Malen bekroonde zijn eerste interland met de 2-3 en Georginio Wijnaldum tekende in de slotfase voor 2-4.

