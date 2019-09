Man beschoten op oprit van eigen woning in Raamsdonksveer, 'slechts' gewond aan hand

Een man is vrijdag rond middernacht op de oprit van zijn huis aan de Academielaan in Raamsdonksveer beschoten. Hij raakte hierbij gewond aan zijn hand en is behandeld door ambulancepersoneel.

Volgens mensen die de schoten hebben gehoord, is ongeveer zes keer een kogel afgevuurd.



'Engeltje op schouder'

Agenten ter plaatse zeiden dat het slachtoffer "een engeltje op zijn schouder heeft gehad." Het is niet bekend door wie en waarom het slachtoffer is beschoten. De politie heeft de buurt nog wel uitgekamd, onder meer met een speurhond, maar de dader is nog spoorloos.



Hij blijkt de man te hebben opgewacht toen die omstreeks middernacht thuiskwam. Het slachtoffer zag de schutter staan en rende zijn huis binnen nadat hij onder vuur was genomen. De dader is te voet gevlucht. Kogelgaten in de deur van het huis en hulzen op de oprit herinneren aan de schietpartij. De technische recherche van de politie is een onderzoek begonnen. Hierbij worden onder meer camerabeelden bekeken.