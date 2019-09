Geld en sigaretten buitgemaakt bij overval tankstation in Veghel, dader met rastahaar spoorloos

Het tankstation, dat overvallen is (foto: AS Media).

VEGHEL -

Bij een overval op een BP-tankstation in Veghel is zaterdagmorgen rond acht uur geld en sigaretten buitgemaakt. De dader had een steekwapen bij zich en hij heeft volgens de politie een 'Zuid-Amerikaans' uiterlijk met lang rastahaar. De politie is op zoek naar hem, maar haar eerste zorg ging uit naar de medewerkster van het tankstation, zo laat ze weten.