Vliegtuigongeluk op Breda International Airport loopt goed af, geen gewonden

BOSSCHENHOOFD -

Op Breda International Airport, het voormalige vliegveld Seppe in Bosschenhoofd, is zaterdagmorgen een ongeluk gebeurd met een sportvliegtuig. Het kleine toestel raakte bij een doorstart van de baan, schoof door de afrastering en kwam in een sloot, buiten het luchtvaartterrein, tot stilstand. Er is niemand gewond geraakt.