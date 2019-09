Zonneauto Stella Era zwaar beschadigd, donkere wolken boven Solar Team Eindhoven

Onderweg naar Australië, waar 13 oktober het WK begint, is door een balk van de transportkist een gat in het zonnepaneel op het dak geslagen. Deelname is onzeker geworden, omdat de reparatie veel tijd gaat kosten. Ook is een crowdfundingsactie nodig om alle schade te kunnen herstellen.



'Veel kostbare tijd'

"Ons motto is altijd dat er voor elk probleem een oplossing te vinden is, maar dit gaat hoe dan ook veel kostbare tijd kosten”, zo wordt vanuit Australië gemeld.



In het dak van de auto zitten meerdere zonnepanelen, die op hun beurt weer bestaan uit losse zonnecellen. De transportkist waarin de auto werd vervoerd, heeft onderweg waarschijnlijk zo’n grote klap gekregen dat één van de balken door de stevige beschermhoes van het zonnepaneel heen een gat in één van die panelen heeft geslagen. Dit kwam aan het licht toen de Stella Era afgelopen donderdag in Darwin arriveerde. In deze startplaats van de Bridgestone World Solar Challenge zouden de studenten van de Technische Universiteit in Eindhoven de laatste voorbereidingen gaan treffen, nu loopt die planning ernstig gevaar.



'Kleinere kans op betrouwbare auto'

“De planning was dit jaar al erg krap, omdat we ervoor hadden gekozen om extra innovaties zoals autonoom rijden te ontwikkelen. Nu moet er nog veel getest worden en door de transportschade blijft er nog minder tijd over. Hoe minder kilometers we kunnen maken, hoe kleiner de kans op een betrouwbare auto”, vertelt pr-manager Marije Sesink.



De studenten kwamen tegelijk met de transportkist aan in Darwin. Ze keken uit naar het uitpakken, maar schrokken van wat ze zagen. Sesink vertelt: “De auto had een reis van drie weken en meerdere douanecontroles achter de rug. Natuurlijk is het dan spannend of alles nog is zoals we het hadden ingepakt. Aan de transportkist was echter al snel te zien dat Stella het zwaar te verduren had gehad tijdens de reis." Het kapotte zonnepaneel moet compleet uit elkaar worden gehaald om vervolgens te onderzoeken wat nog bruikbaar is.

De werkplaats in Darwin waar Stella Era extra aandacht krijgt (foto: TU/e).





Hoop op redding aantal cellen

Niels Dirks, verantwoordelijk voor het zonnepaneel: “We hebben natuurlijk reservepanelen, maar op dit paneel lagen de zonnecellen die met de hoogste efficiëntie uit onze testen kwamen. Door te kijken of we een aantal cellen kunnen redden en het paneel opnieuw in elkaar te zetten, hopen we niet in te hoeven leveren op wat het paneel gaat opbrengen."

De wedstrijd begint op 13 oktober in Darwin en eindigt een week later in Adelaide. Het Eindhovense team hoopt dit jaar voor de vierde keer de wereldtitel in de wacht te slepen. De deelnemende teams leggen van Noord- naar Zuid-Australië een afstand af van meer dan drieduizend kilometer. De Stella Era komt uit in de Cruiser Class, waar het gaat om efficiëntie en toepassing voor dagelijks gebruik. Dit is de tegenhanger van de Challenger Class, waar het gaat om snelheid.