Man (25) veroorzaakt aanrijding, bedreigt slachtoffers en ramt hun auto als hij vlucht

Een 25-jarige man had vrijdag weinig trek om een aanrijding in Tilburg netjes af te handelen. Hij bedreigde de mensen in de andere auto en ramde zelfs nog een keer tegen de wagen aan. De politie heeft de Poolse man opgepakt. Hij bleek geen rijbewijs te hebben.

De botsing vond rond half twaalf 's avonds plaats op de Ringbaan West. De Poolse bestuurder zou naar links zijn uitgeweken en toen de andere auto hebben geraakt. Na de aanrijding wilden de slachtoffers, twee broers, de schade regelen. Ze waren gestopt op de Wandelboslaan. De Pool stapte alleen niet uit. Hij bedreigde de twee vanuit zijn auto met een ploertendoder en ging er snel vandoor.

De broers ging achter hem aan en belden ondertussen de politie. De man reed zich klem in een doodlopend straatje. Daarop reed hij met zijn auto vol achteruit en ramde zijn achtervolgers. Op die manier kwam hij weer weg.

Stopteken

Agenten waren ondertussen op zoek naar de twee auto’s en zagen ze rijden in de buurt van het NS-plein. Ze reden beiden door rood licht. De politieagenten gaven de wagens een stopteken. De voorste auto, een Alfa Romeo met vier inzittenden, was rondom zwaar beschadigd. In de Seat die daar achter reed, stapten de broers uit, die vertelden dat ze waren aangereden. Hun auto was aan de voorkant flink beschadigd.

De politie vond in de auto van de Poolse man een ploertendoder, klapmes en multitool. Hij is aangehouden. De agenten kwamen erachter dat hij ook geen rijbewijs had.