Izzet redt zwaargewonde jongen (15) na ongeluk doorrijder McDonald's: 'Nam zelfs zijn telefoon op'

De 32-jarige Karaevli uit Helmond stond buiten te wachten voor de McDonald's omdat zijn vrouw nog even sigaretten ging halen bij het nabijgelegen tankstation toen het rond halfnegen misging. "Ik zag een blauwe Peugeot nog doorrijden. Maar ik weet niet wie achter het stuur zat."

LEES OOK: Politie treft mogelijke auto doorrijder McDonald's aan in Helmond: nog niemand aangehouden

'Gelukkig bhv-cursus gehad'

Izzet rende meteen naar het slachtoffer toe. "Het schuim kwam uit zijn mond. Ik heb hem meteen op zijn zij neergelegd om te voorkomen dat hij zou stikken. Gelukkig heb ik twee jaar geleden een bhv-cursus gehad op mijn werk en wist ik wat ik moet doen."

De Helmonder probeerde met het slachtoffer te praten, maar dat lukte niet. "Hij begon te kokhalzen. Aan anderen heb ik gevraag om 112 te bellen en dat gebeurde snel. Ook medewerkers van de McDonald's hebben geholpen in afwachting op de hulpdiensten."

LEES OOK: Doorrijder na ongeluk bij McDonald’s in Helmond, fietser (15) zwaargewond

'Vriendin en ouders gesproken'

Tijdens de hulpverlening werd het slachtoffer zelf gebeld. Izzet haalde de telefoon uit zijn broekzak en nam op. "Het was een vriendin die vroeg waar hij bleef. Toen heb ik uit moeten leggen dat hij een zwaar ongeluk had gehad. Ook zijn ouders heb ik nog even aan de lijn gehad."

Totdat de zwaargewonde jongen uit Helmond werd meegenomen door de ambulance, heeft Izzet hulp verleend. "Daarna heb ik een verklaring afgegeven aan de politie over wat er was gebeurd."

'Niet de man uit de oproep'

De politie is nog altijd op zoek naar een automobilist die direct na de aanrijding is gestopt om te helpen. "Dat ben ik niet", legt Karaevli uit. "Volgens mij is dat iemand die vermoedelijk het ongeluk heeft zien gebeuren."

De politie is ook nog altijd op zoek naar eventuele andere getuigen van het ongeluk. Het slachtoffer heeft ernstig hoofdletsel opgelopen maar is inmiddels van de intensive care af.