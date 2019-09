Politie treft vermoedelijk auto doorrijder McDonald's aan in Helmond: nog niemand aangehouden

HELMOND -

De politie heeft zaterdag aan het einde van de ochtend een blauwe Citroën Saxo met schade aan de voorkant aangetroffen in de Helmondse wijk Brouwhuis. De auto voldoet aan het signalement van de auto van de doorrijder die betrokken was bij het ongeluk vrijdagavond bij de McDonald's in Helmond waarbij een 15-jarige jongen zwaargewond raakte. De bestuurder is nog niet aangehouden.