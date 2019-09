Man rijdt in op agent, agent lost schoten op vluchtauto

In de straat ligt een oliespoor. Het is niet duidelijk waarom de automobilist niet gecontroleerd wilde worden.

De auto is korte tijd later aan het Dudokhof in Tilburg teruggevonden. Zonder bestuurder, want die was er inmiddels vandoor gegaan. Agenten doorzochten tevergeefs met zaklampen de omgeving van de achtergelaten auto. Er is nog niemand aangehouden.

De agent raakte niet gewond, maar was wel flink geschrokken door het voorval.