Carlijn (27) wil haar bierdrinkende generatiegenoten kennis laten maken met de Tweede Wereldoorlog

Drie kroegen werden zaterdagavond bezocht. D'n Borrel beet de spits af. Erik Vink sprak de kroeggangers toe. Vroeger was D'n Borrel een bioscoop en zijn opa was de exploitant. Bio-Vink heette het.

"Het is gebouwd door DAF-oprichter Hub van Doorne", vertelt Vink. "De bioscoop was goed uitgerust en voorzien van alle moderne technieken."

Illegale radio in projectorruimte

De opa van Erik moest niets hebben van de Duitsers. Maar die vonden de moderne bioscoop de ideale plek om hun propagandafilms te vertonen. Stiekem verborg de opa van Erik verzetskranten en een radio in een ruimte onder de projector. "Hub van Doorne zei over mijn opa: Een sluwe vos gaat vlak voor de jager zitten, want dan kijkt de jager over hem heen."

D'n Borrel beleefde hoogstwaarschijnlijk zijn stilste zaterdagavond ooit, terwijl Erik vertelt over de gekke capriolen van baldadige Engelsen in de filmzaal tijdens de bevrijding. "Die kwamen gewoon met doorgeladen wapens de zaal binnen en schoten dwars door het filmdoek heen. Ook lieten ze een mitrailleur van het balkon vallen. De kogels vlogen alle kanten op en misten mijn opa op een haar na."

Pilsje op een andere manier

"Ik zit hier nu wel voortaan op een andere manier mijn pilsje te drinken", lacht één van de deelnemers van de kroegentocht na het verhaal van Erik. Initiatiefneemster Carlijn Fransen is blij met de opkomst van ruim 40 mensen.

"Ik ben betrokken bij het project Death Valley De Peel, dat het oorlogsverhaal van De Peel vertelt. Ik wist helemaal niet dat er zo hard was gevochten in De Peel en veel van mijn generatiegenoten ook niet. Dat deze verhalen zich hebben afgespeeld op een plek waar je altijd komt, dat geeft wel een kriebeltje."

Erik Vink, kleinzoon van de exploitant van de bioscoop.

Rijk oorlogsverleden

Carlijn vond dat er nog weinig was georganiseerd voor de jongere generatie in de regio. "We vieren dat we 75 jaar zijn bevrijd, maar wat moet je herdenken als je de verhalen niet kent? Toen ben ik zelf iets gaan organiseren. Ik wilde het verhaal gaan vertellen aan de andere stamgasten."

Ook de twee andere kroegen, De Roos en Walhalla in Deurne hebben een rijk oorlogsleden. "De Roos is een oud krakerspand, een ideaal decor voor een verzetsverhaal. En Walhalla is helemaal kapot gegaan tijdens de bevrijding."