Man zit op bankje en wordt op klaarlichte dag bijna gewurgd, verdachte aangehouden

Een man is zaterdagmorgen in Oosterhout bijna gewurgd door iemand die een koord om zijn nek had gelegd. Het 21-jarige slachtoffer zat met twee anderen op een bankje toen hij van achteren werd benaderd. Rode striemen in zijn nek getuigden van de wurgpoging, zo meldt de politie.

Er is een 24-jarige verdachte uit Oosterhout aangehouden. In de buurt waar hij zou hebben toegeslagen, is het mogelijk gebruikte koord gevonden.



Slachtoffer naar ziekenhuis

Het incident gebeurde zaterdagmorgen rond kwart voor twaalf op de Oude Bredasebaan in Oosterhout. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen.



Direct na de melding rukten agenten uit om de dader op te sporen. De verdachte werd aan de Oosterhoutseweg in Teteringen opgepakt. Hij voldeed aan het doorgegeven signalement en zit inmiddels vast. Het stuk touw is meegenomen voor verder onderzoek.