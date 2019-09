Agenten krijgen klappen en trappen bij aanhouding van man en vrouw

Twee agenten zijn zaterdagavond lichtgewond geraakt bij de aanhouding van een vrouw en een man in Breda. Eén agent werd diverse malen tegen zijn been geschopt, zijn collega kreeg een aantal klappen op zijn achterhoofd. Beide verdachten zitten vast.

De politie was rond halfacht naar de Vogelschoot in Breda gereden, omdat een man er een vrouw zou mishandelen. Terwijl agenten met de vrouw aan het praten waren, hoorden ze gegil vanuit een huis in de buurt. In een achtertuin zagen ze een man en een huilende vrouw.



Korte worsteling

Toen één van de agenten de 29-jarige man wilde inrekenen wegens mishandeling, begon hij te gillen en wilde hij zich op hevige wijze losrukken. De man werd vervolgens tegen de grond gewerkt en terwijl agenten hem in de boeien willen slaan, krijgt één van hen een aantal trappen tegen zijn been. Uiteindelijk lukt het de politie om de man na een korte worsteling af te voeren.



Een 37-jarige vrouw uit Breda probeerde om de agenten los te rukken van de man en deelde hierbij een aantal klappen uit. Ook zij werd aangehouden.