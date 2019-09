Jochen Otten wil met Sluipschutters theater of bioscoop in

“Mijn ambities? Ik zou graag een film of een theaterprogramma met hen willen maken. We zijn er nog lang op elkaar uitgekeken. En ja, we praten er ook al over.” Jochen Otten zei dit zondagmiddag in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van KRAAK., het zondagse magazine bij Omroep Brabant tv.



Medegrondlegger van Sluipschutters

Otten maakt Sluipschutters met zijn collegacabaretiers Leo Alkemade uit Loon op Zand, Ronald Goedemondt uit Eindhoven en Bas Droog. Sterker nog, hij is met Goedemondt de grondlegger van het populaire programma, dat uit alledaagse, maar vooral meest hilarische sketches bestaat.



Otten: “We wilden samen iets gaan maken buiten het theater om. Zijn ook gaan brainstormen, maar we kwamen er ook al vrij snel achter dat het allemaal op elkaar begon te lijken. En dat je met vier man betere stukken kunt maken. We hebben er toen twee vrienden bij gezocht.” Met één van die twee – Leo Alkemade - kan Otten al van kinds af aan lezen en schrijven. Dat niet alleen: “Ik heb verkering gehad met zijn zus en zijn vader en mijn vader zijn drinkebroers.”





''Opgekropte woede'

“Leo is onze clown. Hij kan goed op het randje acteren, dat hij net niet of net wel in de lach schiet. Ik heb een grotere concentratie, ik schiet niet zo snel in de lach. Leo wil bijna altijd zelf lachen, dan is hij ook op zijn best. Dat zie je gewoon aan zijn ogen, geweldig om te zien. Ik ben op mijn best als de opgekropte woede die ik in mijn onderbuik voel eruit moet, er nog niet uit mag.”



Drie keer raden wat het thema is van zijn achtste (solo)voorstelling? ‘Opgekropt staat netjes.’ “Maar welke kant het opgaat, dat weet ik nog niet. Ik vind het mooi om mijzelf te verrassen, uit te dagen. Dan ben ik ook op mijn sterkst.” Het wordt in ieder geval leuk. Lachen zal hij zelf deze zondagavond ook doen wanneer de nieuwste aflevering van Sluipschutters wordt uitgezonden.



'Lol trappen en uitdagen'

Het programma maken was al een feest, ernaar kijken eveneens, stelt hij met ondeugende ogen vast. De serie beleeft zijn vierde seizoen en wordt om de twee jaar gemaakt en dat is misschien ook wel één van de redenen van het kijksucces. “Het is super om met zijn vieren zoveel lol te trappen. We kennen elkaar door en door, zitten elkaar de hele tijd uit te dagen. Je gunt elkaar de grap, snapt wat de ander bedoelt. Het is heel wat anders dan wanneer je in je eentje een boek of programma schrijft.”



Otten heeft altijd wel iets met taal gehad. “Toen ik zestien was, was ik de enige in de klas die alle boeken voor de lijst had gelezen. En ik vond het nog leuk ook. Ik ben Nederlands gaan studeren vanwege de verhalen, het gebruik van taal en zo werd ik ook liefhebber van cabaret. Ben gestopt met het lesgeven toen ik het niet meer met mijn voorstellingen kon combineren, maar ik kan nog altijd terug voor de klas.”