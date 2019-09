Waarom probeerde man uit Oosterhout (24) een andere man (21) te wurgen op klaarlichte dag

De politie heeft geen idee waarom een man van 24 uit Oosterhout afgelopen zaterdag op klaarlichte dag probeerde een man van 21 te wurgen. Het is nog niet duidelijk of de man en het slachtoffer elkaar kenden. De Oosterhouter wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij zit daarom nog steeds vast.

In de buurt van waar hij zou hebben toegeslagen, werd een koord gevonden. Dat koord wordt nog onderzocht. Het incident gebeurde zaterdag vlak voor de middag op de Oude Bredasebaan in Oosterhout.

LEES OOK: Man zit op bankje en wordt op klaarlichte dag bijna gewurgd, verdachte aangehouden

Het 21-jarige slachtoffer zat met twee anderen op een bankje toen hij van achteren werd benaderd. Hij had daarna rode striemen in zijn nek. Direct na de melding rukten agenten uit om de dader op te sporen. De belager werd even later aan de Oosterhoutseweg in Teteringen opgepakt.

Het is niet duidelijk hoe het momenteel met het slachtoffer gaat. Hij is zaterdag naar het ziekenhuis gebracht.