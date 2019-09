Na derde corsowinst Valkenswaard, mag buurtschap beker houden: ‘We hebben een feestje gebouwd’

De prijzenkast van buurtschap Stadsebergen begint met het jaar voller te worden. Voor het derde jaar op rij werd de wagen van het buurtschap tot winnaar uitgeroepen van het bloemencorso in Valkenswaard. De wagen, met als thema Klokkenspel, was een ode aan de klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts in Asten. “Met de publieksprijs waren we al in onze nopjes, maar een eerste prijs hadden we echt niet verwacht”, zegt Mark Klomp, voorzitter van het buurtschap.

De bekendmaking van de uitslag zondagavond rond zeven uur was voor het buurtschap Stadsebergen het startsein voor een groot feest. “Dan barst het los en volgt de ontlading na maanden van hard werken aan de wagen. We hebben best wel een flink feestje gebouwd”, beschrijft de voorzitter de reactie na de prijsuitreiking. “Zelf heb ik het niet laat gemaakt. Ben om halftwaalf naar huis gegaan. Het was genoeg geweest. Ik was de hele dag al in touw.”

Plannen bijstellen

Dat de ontlading zo groot was, kwam volgens Klomp vooral omdat het buurtschap tijdens het bouwen de plannen moest bijstellen. “Als we alle ideeën hadden uitgevoerd, dan hadden we een wagen van tien meter hoog en twintig meter lang moeten bouwen. We zijn meer op de beleving en de interactie met het publiek gaan zitten. De reacties van het publiek waren gelijk goed.”

LEES OOK: Dragqueens stelen show bij bloemencorso Valkenswaard: 'Kermis met een zachte G(ay)' [FOTO'S]

Stadsebergen schrijft ook geschiedenis. “Toen we drie jaar geleden wonnen, waren we de eerste die de nieuwe beker in ontvangst mochten nemen. En als je drie keer wint, mag je de beker houden. Dus hebben we een beker in onze prijzenkast staan die door geen enkel ander buurtschap is gewonnen.”

Maandag zijn de corsowagens nog te bewonderen op de Markt in Valkenswaard. “Dinsdag worden de wagens uit elkaar geplukt en verdwijnen deels in de container. Daarna gaan we weer aan het volgende corso denken.”