Trein zwaar beschadigd na botsing met shovel op spoor

De graafmachine was vermoedelijk op weg naar een klus. De reizigers zaten enige tijd in de trein die een lengte heeft van acht rijtuigen. Na enkele uren zijn de reizigers overgestapt op een andere trein die vervolgens naar Rotterdam is gereden.

Volgens een woordvoerder van de NS gaat het om de internationale trein tussen Brussel en Amsterdam en zitten er zo'n 250 reizigers in de trein. Niemand is gewond geraakt.

Gestrande reizigers

Een andere trein reed naar station Breda-Prinsenbeek om de gestrande reizigers op te halen. De reizigers stapten over op deze trein en werden naar Rotterdam gebracht.



Lekkage aan trein (Foto: Perry Roovers)

Het incidententeam van ProRail was aanwezig en onderzocht de eventuele schade aan het spoor.