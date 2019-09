Verwarmingssysteem champignonkweker Gemert is internationaal succes: 'Kijkers van over hele wereld'

Glunderend staat Pieter van den Boomen bij een dampende hoop compost. De warmte die daaruit vrijkomt wordt omgezet in warme lucht die door het hele bedrijf wordt verspreid. "Er is heel veel interesse vanuit Nederland, maar ook vanuit het buitenland omdat steeds meer overheden zoeken naar duurzame oplossingen voor energie. Voor zowel stroom als voor warmte."



Momenteel wordt er in Noorwegen een soortgelijke installatie gebouwd en ook in Denemarken is er interesse. "Maar ook in China, Japan, Korea, Amerika en Canada zijn zeer geïnteresseerd. Dat zijn allemaal landen die hier al op bezoek zijn geweest om te kijken wat hier staat en hoe het precies werkt. Ik probeer elke keer in mijn beste Engels te vertellen wat we hier doen", vertelt Pieter lachend.

Pieter en zijn vader zijn overdonderd door het succes van hun idee. "We hadden niet verwacht dat ze vanuit de hele wereld hier zouden komen kijken. Maar het is natuurlijk wel een goed idee, aangezien duurzaamheid bij veel overheden op de agenda staat."

Niet alleen de verwarmingsinstallatie is in trek. De kwekerij verscheept ook zeecontainers vol compost naar onder meer Gambia, zodat men het daar kan gebruiken als vruchtbare landbouwgrond.