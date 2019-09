Kordate bestuurder van graafmachine die stilviel op het spoor, duwde machine nog net voor trein weg

De trein is flink beschadigd (Foto Dirk Verhoeven)

Gestrande reizigers stappen over naar een trein die ze naar Rotterdam brengt (foto: Dirk Verhoeven)

De graafmachine die maandagochtend op een spoorwegovergang kort voor het station Breda-Prinsenbeek in botsing kwam met een internationale trein, was stilgevallen op het spoor. De bestuurder heeft met de grijper zijn landbouwvoertuig op het laatste moment naar achteren geduwd.

Daardoor schampte de trein 'slechts' het landbouwvoertuig. Dat bevestigt de eigenaar van het bedrijf Gommers Grondwerken uit Wernhout. De twee medewerkers die op weg waren naar een klus, zijn wel flink geschrokken. Meer informatie wil het bedrijf niet kwijt aan de media.

Eerder werd door de Veiligheidsregio gesproken over een shovel, maar het blijkt nu toch om een graafmachine te gaan.

LEES OOK: Trein zwaar beschadigd na botsing met shovel op spoor bij Prinsenbeek

De Internationale trein van Amsterdam naar Brussel raakte over de hele lengte beschadigd. Zo’n 250 passagiers die in de trein zaten stapten bij station Breda-Prinsenbeek over op een andere trein en werden naar Rotterdam vervoerd. Bij de botsing raakte geen reizigers gewond.